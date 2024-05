Anja Köhler e Laura Timo acabam no top-50 do quali em Salt Lake

Na qualificatória da prova de Boulder da etapa de Salt Lake City da Copa do Mundo, as brasileiras Anja Köhler e Laura Timo finalizaram entre as 50 primeiras colocadas da disputa, mas não conseguiram seguir adiante para a semifinal. No masculino, os compatriotas Felipe Ho e Rodrigo Hanada também se despediram precocemente do torneio.

Na prova de Boulder, os atletas precisam escalar paredes de 4,5 metros de altura, sem cordas, em um período limitado de tempo e com o menor número de tentativas possíveis. Anja teve o melhor desempenho entre as brasileiras e terminou na 48ª colocação geral. Ela não atingiu o topo nenhuma vez e acabou com duas zonas (0T2Z 0 5). O mesmo ocorreu com Laura Timo, que finalizou no 50º lugar. Entre os homens, Felipe Ho e Rodrigo Hanada também acabaram eliminados na fase classificatória. Rodrigo obteve o melhor resultado, alcançando um topo, três zonas e finalizando na 53ª posição (1T3Z 3 6). Mais abaixo, Felipe foi apenas o 57º colocado (0T3Z 0 11).