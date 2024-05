Matheus Voigt e Izak Batalha vão ao pódio no México

O Brasil garantiu um lugar no pódio do Challenge do México de badminton. Na disputa das duplas masculinas, Matheus Voigt e Izak Batalha venceram duas partidas nesta sexta-feira (3), garantindo a vaga na semifinal da competição. Dessa forma, os brasileiros levaram ao menos a medalha de bronze em Guadalajara.

Na primeira partida do dia, pelas oitavas de final, Matheus Voigt e Izak Batalha enfrentaram os mexicanos Eliasib Chapa e Alfonso Salas. A dupla do Brasil dominou a partida desde o início, vencendo o jogo por 2 a 0, com parciais de 21/6 e 21/9. Mais tarde, pelas quartas de final, Matheus e Izak encararam os guatemaltecas Chistopher Alexander e Jonathan Solis. Dessa vez, o jogo foi mais acirrado, com games mais apertados. Mas novamente a dupla do Brasil ganhou o confronto com 2 a 0, com parciais de 21/19 e 21/18.