Ana Patrícia e Duda abrem com duas vitórias em Saquarema

Na disputa do Aberto, foram definidos os finalistas do evento. No masculino, Jhonatan, do Mato Grosso do Sul, e Bonilha, de São Paulo, enfrentarão o sul-mato-grossense Marlon e o cearense Jonathan. Na briga pelo terceiro lugar, Lucas (RJ)/João Moreira (PR) e Lyan (GO)/Tony (SC) medirão forças por um lugar no pódio. Entre as mulheres, Fabrine (BA) e Flávia (RJ) farão a decisão contra Manu (MG) e Quemile (AC). Por fim, as paulistas Lucilia e Mayara jogarão contra a carioca Manu e a sul-mato-grossense Dany Neves.