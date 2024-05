Brasileiros garantem 5 medalhas nas duplas em Montenegro

A Seleção Brasileira Paralímpica de tênis de mesa voltou à mesa no Aberto Paralímpico Fa20 de Montenegro nesta sexta-feira (3). Na última quinta-feira (2), a equipe havia conquistado quatro medalhas nas disputas individuais. Nesta sexta-feira (3), garantiu mais cinco medalhas nos torneios de duplas.

Três das cinco lugares no pódio garantidos foram na classe XD17-20. De um lado da chave, a semifinal 100% brasileira entre Paulo Salmin e Bruna Alexandre contra Lucas Carvalho e Sophia Kelmer. Os adversários saem do duelo entre os brasileiros Israel Stroh e Allana Maschio diante dos australianos Nathan Pellissier e Lei LiNa. As semifinais e final acontecem neste sábado (4). Na semifinal da classe XD14, Lethícia Lacerda faz parceria com o chileno Matias Lorca para jogar contra Thomas Lau (Alemanha) e Lucie Hautiere (França). Já na MD14, Paulo Salmin e Israel Stroh jogam a semi contra os franceses Esteban Herrault e Clement Berthier.