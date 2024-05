Anderson Rodrigues assume a seleção brasileira Sub-21

"Estou honrado com esse convite da CBV. Queremos trazer a hegemonia de volta para a base do Brasil. Tenho o Bernardo como um dos mentores da minha carreira e vai ser muito bom trabalhar com ele por perto. Essa unificação do trabalho é fundamental para os resultados aparecerem na base. O objetivo é revelar talentos para os próximos ciclos olímpicos. É um trabalho de continuidade. Vamos buscar a evolução técnica, física e mental desses atletas", afirmou Anderson.

O paulista Guilherme Novaes se despediu do cargo de treinador da seleção sub-21 depois de dois anos. "Após muita reflexão, tomei a difícil decisão de não dar continuidade ao trabalho como técnico da seleção masculina sub-21. A decisão foi tomada com o intuito de ter um tempo maior com a família, estar mais perto da minha esposa e dos meus filhos, o que considero fundamental nesse momento. Continuarei fazendo o que amo, que é trabalhar com voleibol. Ficarei honrado em voltar a integrar a seleção brasileira e representar o nosso país no futuro, caso tenha a oportunidade. Agradeço a todos os profissionais que me acompanharam nessa jornada, gestores, colaboradores e atletas. Sigo na torcida", finalizou Guilherme Novaes.