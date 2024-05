Possenti diz que Paris será histórico para a natação feminina

Treinador da seleção brasileira de natação, Fernando Possenti acredita que Paris-2024 vai ser a melhor participação das nadadoras brasileiras na história dos Jogos Olímpicos. Durante entrevista ao Sem Limites, o talk show do Olimpíada Todo Dia, o técnico disse que há perspectiva de finais e resultados inéditos para as atletas brasileiras.

"Vai ser a melhor da história. A gente tem a oportunidade de levar um grupo de pelo menos quatro ou cinco meninas em provas individuais e com um revezamento 4x200m que hoje é top-8 do mundo. Foi uma guinada. A gente bateu o recorde sul-americano do 4x200m que durava desde a Rio-2016 com segundos a menos. E com espaço de melhora", disse Possenti.