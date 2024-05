Brasil ganha seis ouros no Pan-Americano de parataekwondo

O último dia do Campeonato Pan-Americano de taekwondo no Rio de Janeiro teve a disputa do parataekwondo na Arena Carioca. O Brasil terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas da competição, levando seis de nove ouros possíveis nesta sexta-feira (3). Foram três títulos na competição masculina e outros três no feminino. Ao todo, a delegação brasileira ganhou 19 medalhas na disputa do parataekwondo no Rio.

No feminino, o primeiro ouro veio na categoria até 52kg, com direito a dobradinha brasileira. Maria Eduarda Machado venceu Cristhiane Nascimento na final para ficar com o ouro. Já na 65kg, a campeã dos Jogos Pan-Americanos Ana Carolina Silva levou o ouro, enquanto Leylianne Ramos ficou com o bronze. Na acima de 65kg, ouro para a campeã mundial Débora Menezes, com Raniely Aniceto e Camila Macedo levando os dois bronzes da categoria. Por fim, na -47kg, Elisangela Barbosa e Teresinha Santos também dividiram o terceiro lugar no pódio. Masculino Entre os homens, a final toda do Brasil veio na categoria até 70kg, com Valter Sedano derrotando Bruno Rodrigues na decisão. Na acima de 80kg, Pedro Paulo Neves foi ouro, enquanto Lucas Moraes ganhou uma medalha de prata. A última medalha dourada do Brasil saiu nos 58kg com Gustavo Czerniak, com Leonardo Silveira levando o bronze no peso. Na 63kg, prata para Hiury Anderson e bronze para Eduardo Rodrigues. Fechando o dia, Claro Lopes ficou com a medalha de bronze na categoria até 80kg.