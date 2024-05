Geovanna Santos estreia nova série do arco na Polônia

Em seguida, Geovanna entrou no palco novamente para fazer sua apresentação na bola. Na série, ela conseguiu 28.050 pontos e fechou com a 9ª posição entre as atletas que competiram no dia. Mais uma vez dupla de ginastas locais figuram as primeiras posições. Liliana com 32,950 e Emilia com 31,700. A norte-americana Rin Keys aparece em terceiro com 31,600.

No sábado neste sábado, Geovanna Santos volta a entrar em ação no Gdynia Rhythmic Stars. A brasileira sobe no palco para fazer apresentações nas maças e fita. No total, Jojo soma 60,050 pontos e aparece em 5º lugar. Assim como nos outros dois aparelhos, as polonesas lideram na classificação geral.