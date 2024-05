Orlando Luz cai nas quartas de duplas do Challenger de Cagliari

O brasileiro Orlando Luz e o seu parceiro estadunidense Evan King caíram nas quartas de final do torneio de duplas do Challenger de Cagliari, na Itália. Depois de superarem a estreia, eles perderam para os bolivianos Borias Aris/Federico Zeballos por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3), nesta sexta-feira (03).

Orlando Luz e Evan King derrubaram os principais cabeças de chave na primeira rodada do torneio e, por isso, chegaram com moral para enfrentar os bolivianos. No entanto, eles acabaram derrotados em sets diretos após terem o serviço quebrado uma vez na primeira parcial e duas na segunda. Ao todo, Arias/Zeballos salvou nove break points.

Com a derrota de Orlando Luz, o Brasil encerra sua participação no Challenger de Cagliari. O próprio Orlandinho esteve presente no qualifying do torneio, como alternate, mas caiu ainda na primeira rodada depois de dois tie-breaks. Já nas duplas, Fernando Romboli caiu na estreia ao lado do austríaco Philipp Oswald.