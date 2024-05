Marcelo Melo e Rafael Matos formam parceria de olho em Paris

Expectativa alta

"Combinamos de formar dupla a partir de Genebra, visando buscar um entrosamento. Acreditamos muito na nossa parceria e na classificação para a Olimpíada. Assim, ter esse tempo de treino e jogo antes, caso a gente se classifique, será excelente para nós", explica Marcelo Melo.

"Expectativa alta. Acho que nós dois estamos vivendo um bom momento, vai ser uma honra jogar e aprender também com ele, uma referência do tênis no Brasil, foi número 1 do mundo. Então, estou bem empolgado com a nova parceria e visando essa possível vaga na Olimpíada", destaca Rafa.

Se os tenistas estão animados com a nova parceria, os técnicos também não escondem a expectativa. "Uma hora ia chegar esse momento e chegou! O Marcelo buscando parceiro fixo e o Rafa disponível e querendo jogar junto. Por isso, estamos super animados. O Rafa vem tendo ótimos resultados e o objetivo é conseguirmos resultados ainda mais expressivos. Vamos em frente", afirma Daniel Melo, irmão e técnico de Marcelo Melo.

"Para mim, o mais importante nessa parceria é juntar a juventude do Rafael com a experiência do Marcelo. Eu e o Rafa já queríamos ter jogado com o Marcelo ano passado, mas não foi possível. Tudo tem seu tempo e tenho a confiança que essa parceria pode ter muito sucesso", diz Franco Ferreiro, técnico de Matos.