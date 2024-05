Lucky Loser, Daniel Dutra vai à semifinal em Porto Alegre

Daniel Dutra está nas semifinais do Challenger de Porto Alegre. Nesta sexta-feira (3), o tenista brasileiro derrotou o argentino Guido Ivan Justo nas quartas de final por 2/6, 6/3 e 6/2. Daniel entrou na chave principal como lucky loser. Karuel Sell jogou nesta fase, mas tomou virada e acabou eliminado.

Após perder a última rodada do qualifying para Igor Gimenez, Daniel Dutra conseguiu uma vaga na chave principal de Porto Alegre após desistência. Todos os jogos na capital gaúcha estão acontecendo em quadras cobertas. Isto porque todo o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma catástrofe natural devido às fortes chuvas que assolam a região. A campanha de Daniel Dutra contou com uma vitória na estreia diante do cabeça de chave número 4, o venezuelano Gonzalo Oliveira. Em seguida, Dutra bateu o argentino Gonzalo Villanueva nas oitavas de final. No jogo desta quinta-feira, o brasileiro se recuperou de um primeiro set abaixo e conseguiu mais eficiência nas devoluções de segundo serviço do rival. Além disso, conseguiu salvar nove break points para não ter seu saque quebrado depois do segundo set.