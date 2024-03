Sesi bate o Praia Clube e força o terceiro jogo nas quartas da Superliga

A principal destaque do Sesi no jogo foi a oposta Edinara Brancher, destaque no ataque e decisiva no set de tie-break. O clube da cidade de Bauru segue vivo no sonho de levantar a taça da liga nacional pela primeira vez na sua história. Por ter ficado em uma colocação superior na fase de classificação, o Praia será o mandante do duelo final, que ocorrerá na Arena Dentil, em Uberlândia.

O jogo

Após um início marcado por muito equilíbrio, o Praia Clube conseguiu abrir três pontos de vantagem depois de um bloqueio da central Adenízia. O Sesi aproveitou de dois erros do ataque adversário e chegou ao empate em 5 a 5. As mineiras voltaram a colocar frente no placar, muito por conta dos erros de recepção do clube paulista. Mais tarde, as donas da casa tiveram uma enorme reação e conseguiram virar o confronto na marca de 17 a 16. Por fim, o Praia fechou o set em 25 a 21, liderado pela russa Sofya Kuznetsova.