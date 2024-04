Flávio Gualberto bate Cachopa e é campeão italiano pelo Perugia

O central Flávio Gualberto levou a melhor no duelo contra o levantador Fernando Cachopa e sagrou-se neste domingo campeão italiano de vôlei masculino. O Perugia, time do primeiro, derrotou o Monza, equipe do segundo, por 3 a 1 com parciais de 19/25, 25/23, 27/25 e 25/20.

Wilfredo Leo?n ergue a tac?a de campea?o italiano do Perugia (Divulgação) O jogo deste domingo foi o quarto da série melhor de cinco da decisão do Campeonato Italiano. Com vantagem de 2 a 1, o Perugia precisava da vitória para ficar com o título, enquanto o Monza buscava forçar a disputa da quinta partida. Flávio Gualberto teve participação importante no jogo. O central marcou oito pontos, seis de ataque e dois de bloqueio, e foi o terceiro maior pontuador de sua equipe, atrás apenas do cubano naturalizado polonês Wilfredo León, que fez 25, e do ucraniano Oleh Plontnytskyi, que marcou nove.