Athletico bate Juventude e entra na zona de classificação da A-2

O Athletico conquistou sua primeira vitória na Série A-2 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino e entrou na zona de classificação do Grupo A. A equipe tirou a invencibilidade do Juventude ao vencer por 1 a 0, no CT do Caju, em Curitiba, e se beneficiou pela derrota do São José para o Mixto pelo mesmo placar.

O gol da vitória do Athletico diante do Juventude aconteceu aos dois minutos do primeiro tempo e foi marcado por Duda Tosti. Foi o primeiro gol sofrido na competição pela equipe gaúcha, que não conseguiu reagir para empatar o jogo. Quem também se beneficiou pelos resultados da rodada foi o Bahia, que no sábado goleou o Doce Mel por 4 a 0. Com a derrota do Juventude, o time baiano ficou isolado na liderança do Grupo A com nove pontos. A equipe gaúcha divide a segunda colocação com o Taubaté, que venceu o Minas Brasília por 1 a 0 neste domingo, com seis, enquanto o Athletico é o quarto com cinco.