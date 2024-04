Mansur é 17º e Lambre, 36º, no Grand Prix de Fontainebleau

No principal evento do Grand Prix de Fontainebleau de hipismo saltos, dois brasileiros se apresentaram: Yuri Mansur e Santiago Lambre. Contudo, nenhum dos dois cavaleiros esteve perto do pódio ou sequer de ir ao jump-off. Mansur terminou com o 17º lugar, enquanto Lambre ficou em 36º. Yuri também competiu na prêmio contra o relógio, mas foi o 30º e seu compatriota, Pedro Junqueira Muylaert, foi 16º.

Neste domingo (28), os brasileiros não tiveram sucesso em suas voltas no Prix e Grand Prix francês. Assim, a prova principal da categoria CSI5* tinha 14 obstáculos a 1,60m de altura e um tempo limite de 78 segundos para finalizar a volta. Desse modo, Mansur, montando Miss Blue-Saint Blue Farm, completou o percurso com 78s18, o que já lhe daria um ponto de penalização. No entanto, ainda derrubou uma barra no décimo obstáculo, acrescentando mais quatro pontos e fechando com cinco no total.

Por outro lado, Santiago Lambre, montando Chacco Blue II, foi mais rápido que seu compatriota, finalizando em 76s12. Contudo, derrubou três obstáculos e fechou com 12 pontos de penalização. Apenas dois cavaleiros e uma amazona zeraram o primeiro percurso e foram para a volta de desempate.