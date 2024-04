Raiza Goulão e Alex Malacarne vencem cross country em Araxá

O clima foi generoso no encerramento da Copa Internacional de Mountain Bike - dia exclusivo com provas do Cross Country Olímpico (XCO). Com tempo aberto e sol forte, a cidade de Araxá-MG foi palco de um verdadeiro espetáculo por parte dos atletas. Nas duas principais disputas do dia, a goiana Raiza Goulão fez uma prova perfeita e sagrou-se campeã da Super Elite feminina, concluindo as 7 voltas do circuito na primeira posição. Na Super Elite masculina, a vitória, após 8 voltas, foi do paranaense Alex Malacarne, que repetiu o feito da última sexta, quando garantiu a vitória do XCO da Sub-23 e conquistou seu primeiro triunfo na elite.

Prova feminina Raiza Goulão foi campeã da prova feminina e está mais perto de Paris-2024 (Alemão Silva) A Super Elite feminina começou extremamente emocionante - mesmo com o forte calor. Ao fim da primeira volta, Karen Olimpio (Soul Cycles) e Raiza Goulão (Squadra Oggi) passaram na dianteira, seguidas bem de perto por Isabella Lacerda (Scott Brasil). A mineira Hercilia Najara (Estilo Ventura Trek), a israelense Naama Noyman e a chilena Yarela Gonzalez vinham logo atrás. Na sequência, as três primeiras colocadas escaparam juntas: Isabella, Karen e Raiza abriram a terceira volta com uma vantagem de cerca de 20 segundos para Hercilia e Naama, respectivamente na quarta e quinta colocações. Durante a terceira volta, enquanto Karen ficou um pouco para trás, Raiza e Isabella aproveitaram a oportunidade e aceleraram, abrindo 29 segundos sobre a terceira colocada. A quarta volta foi palco de um ataque certeiro de Raiza Goulão: a goiana acelerou e abriu 30 segundos de vantagem sobre Isabella na dianteira, com as outras posições se mantendo inalteradas.