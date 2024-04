Gabi Moreschi defende 11 arremessos na vitória do Bietigheim

Em mais uma atuação magistral, Gabi Moreschi pode dizer que foi diretamente responsável pela vitória do Bietigheim na Champions League de handebol feminino. E sem marcar nenhum gol na meta adversária. Na semana que comemorou o dia da goleira, a brasileira mostrou mais uma vez que há beleza em defender. Assim, o time alemão dá um passo importante para conseguir uma vaga nas semifinais da competição.

Dia 26 de abril é o dia da goleira, aquela personagem "maluca" do jogo que topa levar bolada para ajudar seu time. No caso do handebol, os disparos são sempre à queima-roupa, então a maluquice parece ainda maior. Mas, como as atletas escolhem essa posição pelo talento e reflexo e não por insanidade, Gabi Moreschi é o mais puro exemplo de competência.

Então, na partida de ida das quartas de final do principal campeonato europeu, o time da brasileira, Bietigheim, venceu o dinamarquês Odense Handbold por 30 a 26. A partida foi na MHP Arena Ludwigsburg, na Alemanha e, caso o time alemão vença novamente fora, no próximo domingo (05), passa para as semifinais. Na verdade, pode até perder por três gols de diferença que ainda sim avança.