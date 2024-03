Rebeca, Lorrane e Diogo garantem vaga nas finais da Copa do Mundo de Antalya

Um total de 32 atletas participaram da qualificatória das barras assimétricas na Copa do Mundo de Antalya, sendo que somente as oito primeiras colocadas se garantiram na final. A argelina Kaylia Nemour, vice-campeã mundial neste aparelho, estava inscrita, mas não competiu. A última classificada à decisão foi a sul-africana Caitlin Rooskrantz, com 13.400.

Diogo Soares em duas finais

Entre os homens, o único representante brasileiro na competição turca é Diogo Soares. Décimo colocado no individual geral no Mundial do ano passado, ele está inscrito nos seis aparelhos da Copa do Mundo e participou de três deles nesta sexta-feira. O paulista de 21 anos avançou à final do solo e das argolas, e teve uma queda no cavalo com alças, sendo eliminado.

E temos mais final confirmada na Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia 🇹🇷! 🇧🇷💫



↪️ No masculino Diogo Soares competiu três aparelhos hoje: Cavalo com Alças (11.900), solo (13.700) e argolas (13.000)! Ele alcançou final no solo e nas argolas, ambas na 7️⃣... pic.twitter.com/BA9lO44sA7 -- Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 29, 2024

Diogo anotou 13.700 (5.4 D) no solo e ficou em sétimo lugar. O líder do quali foi o turco Ahmet Onder, com 14.650. Nas argolas, o brasileiro marcou 13.000 (5.0 D), sendo também o sétimo colocado. O também turco Adem Asil liderou o aparelho, com 14.750. Já no cavalo, Diogo teve uma queda e recebeu apenas 11.900 (6.0 D), terminando em 21º lugar entre 24 atletas que competiram.

Diogo Soares voltará a competir neste sábado (30), a partir das 09h, nas qualificatórias das barras paralelas, barra fixa e salto. Jade Barbosa (solo), Flávia Saraiva (trave e solo) e Lorrane Oliveira (trave) também competirão neste sábado.