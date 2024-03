Lucas Dias dá show, Sesi Franca vira no fim e vence 27ª no NBB

Em confronto válido pela temporada regular do NBB, o Sesi Franca derrotou o União Corinthians por 96 a 84, de virada, e conquistou sua 27ª vitória na competição nacional. O ala-pivô Lucas Dias foi o grande destaque do clube paulista e terminou como cestinha da partida.

Com um início ruim de jogo, o Franca chegou a estar perdendo por 15 pontos. No entanto, eles evoluíram na reta final e conseguiram a virada no último quarto. Lucas Dias finalizou sua atuação com 26 pontos, 11 rebotes, quatro assistências e uma bola recuperada. Do lado do time gaúcho, destaque para o estadunidense Duane Johnson, autor de 17 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Sobre a partida

No início, o confronto começou parelho, com as equipes se alternando na liderança do placar. Depois de muito equilíbrio, o primeiro quarto terminou com o União Corinthians na frente por 30 a 28. Na sequência, os donos da casa retornaram mais ligados na segunda parcial. Graças ao volume de jogo intenso e um bom aproveitamento nos rebotes, o clube gaúcho colocou nove pontos de vantagem e foi para o intervalo vencendo por 58 a 47.