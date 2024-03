Giulia Takahashi e Leonardo Iizuka avançam no WTT Feeder Oto?ec

Em seguida, os brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro estiveram frente a frente em duelo que valia vaga para os 16 avos de final. Léo conquistou a vitória por 3 sets a 0, mas com parciais acirradas de 12/10, 12/10 e 11/9. Desse modo, Iizuka volta em ação amanhã (30), às 8h20, para disputar a vaga da próxima fase do WTT. O confronto é contra o francês Can Akkuzu, 135 do ranking mundial.

Não deu! Após conquistar a vaga nas etapas classificatórias da disputa individual masculina, Rafael Turrini não conseguiu passar pelo romeno Andrei Istrate. Revés por 3 sets a 0, com parciais de 9/11, 3/11 e 13/15. Além disso, Turrini disputou, ao lado de Leonardo Iizuka, a fase de oitavas de final de duplas masculino. No entanto, eles foram eliminados pela dupla italiana Tommaso Giovannetti e Antonino Amato por 3 sets a 2, com parciais de 8/11, 11/9, 7/11, 12/10 e 5/11. Guilherme Teodoro e Carlos Ishida também se despediram da competição após perderem por 3 sets a 0 para os indianos Manav Thakkar e Manush Utpalbhai Shah, dupla número 13 do ranking mundial. Por fim, Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro perderam nas duplas mistas para os sul-coreanos Kim Hayeong e Park Gyeongtae, equipe número 55 do ranking. Derrota por 3 sets a 1.