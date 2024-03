Com hat-trick de Cristiane, Fla vence primeira no Brasileirão

Guerreiras Grenás no topo

Somando a primeira derrota em quatro rodadas, o Cruzeiro segue fazendo um início de Brasileirão Feminino impactante. Apesar disso, o resultado fez as Cabulosas caírem da vice-liderança para terceira posição com 7 pontos. Contudo, a situação pode ser provisória. Isto porque o São Paulo e Bragantino têm 5 pontos e ainda jogam nesta rodada.

Por outro lado, a Ferroviária mantém sua invencibilidade na competição. As Guerreiras Grenás entraram na rodada na sétima posição e, com os 3 pontos somados, saltaram para vice-liderança com 8 pontos. Assim como Cruzeiro, a situação da equipe de Araraquara também pode ser provisória por conta dos jogos de São Paulo e Bragantino.

Situação de Galo e Mengão na tabela

Com a vitória, o Flamengo soma seus primeiros pontos no Brasileirão Feminino 2024. As rubro-negras ocupavam a vice-lanterna e vinham de derrota nas últimas três rodadas, contra Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Apesar disso, a equipe ainda permanece na zona de rebaixamento com 3 pontos na 13ª colocação.