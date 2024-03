Jade Barbosa apresenta nova série ao som de Britney Spears

A ginasta Jade Barbosa tem uma nova série de solo para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela preparou uma coreografia com a música "Baby One More Time", hit da estrela pop Britney Spears, que será apresentada pela primeira vez neste final de semana, durante a Copa do Mundo de ginástica artística, em Antalya, na Turquia.

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) apresentou a nova série através de um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (28). Você pode conferi-lo abaixo. Jade realizou a apresentação ao som de Britney Spears no treino de pódio da Copa do Mundo de Antalya, também nesta quinta. Ela passou pelo "ensaio" sem maiores problemas, de acordo com o ge.globo.