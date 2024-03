Equipe brasileira vai completa para o Troféu Princesa Sofía

Índice técnico

De acordo com as regras da confederação, era preciso que os atletas terminassem no top-16 ou entre os oito melhores países dos Campeonatos Mundiais de 2022, 2023 ou 2024 para que o índice técnico fosse atingido, mas nenhuma das respectivas classes conseguiu atingir isto. No caso da Nacra 17, a situação ainda é aberta, uma vez que o Troféu Princesa Sofía também serve para obtenção do índice.

Apesar do "prazo" já ter expirado para as demais classes, o Princesa Sofía será utilizado como competição avaliatória pela CBVela para definição das vagas. Caso um atleta de uma classe já classificada consiga um resultado expressivo no torneio espanhol, que é um dos mais renomados da vela mundial, a confederação poderá convocá-lo.

Depois de Palma, a Semaine Olympique Française Hyères 2024 define as últimas vagas olímpicas estarão em jogo para as classes que não se classificaram, entre 18 e 27 de abril. Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 ocorrerão entre 26 de julho a 11 de agosto.

Atletas que disputarão o Troféu Princesa Sofía:

Classe 470:

Juliana Duque / Rafael Martins

Luisa Gandolpho / Antonio Gandolpho

Henrique Haddad / Isabel Swan