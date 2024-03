Flamengo e Internacional massacram no Brasileiro Sub-20 Feminino

Rodada tripla no Brasileiro Sub-20 de Futebol Feminino! Nesta quarta-feira (27), aconteceu três partidas válidas pela quinta rodada da fase de grupos do Brasileiro Sub-20 feminino. O Flamengo venceu o Cefama-MA por 7 a 0, o Internacional goleou o Avaí Kindermann por 10 a 0, enquanto o clássico Vovô entre Botafogo e Fluminense terminou empatado em 2 a 2.

Goleadas

Começando pela super vitória colorada. As Gurias do Inter receberam em casa, no Sesc Protásio Alves, a equipe do Avaí Kindermann. Vitória esmagadora por 10 a 0, com gols Gabi Inácio (2x), Ketlin, Torres, Bianca Martins, Milenna, Joana (2x), Laura e Yngrid Piauí. Assim, o Internacional Sub-20 Feminino chega aos 15 pontos, 100% de aproveitamento, e com a liderança do Grupo B no campeonato. Já o time catarinense acumulou a quarta derrota em cinco jogos, e amarga a última colocação do Grupo A, com 3 pontos.

O mengão também fez bonito! Jogando em casa, na Gávea, as meninas rubro-negras golearam o Cefama, do Maranhão, por 7 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Pimenta (2x), Duda Rodrigues, Diovanna, Anna Luiza, Gica e Núbia. O resultado manteve o Flamengo Feminino Sub-20 na liderança do Grupo C, com 12 pontos em cinco jogos. Por sua vez, o time maranhense se mantém na terceira colocação do Grupo D, com 4 pontos.