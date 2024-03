Cuiabá bate o UDA e conquista primeira vitória no Brasileiro Sub-20

Vitória do Dourado! Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, o Cuiabá recebeu o UDA, de Alagoas, e venceu o adversário pelo placar de 1 a 0. Além disso, este foi o primeiro resultado positivo do time mato-grossense na competição nacional, que subiu uma posição no grupo C.

A autora do gol da vitória do Dourado foi a jovem Elisa, de 19 anos de idade. Agora, com a vitória, o Cuiabá se encontra na quarta colocação da sua chave, atrás de Flamengo, Fluminense e Fortaleza. Do mesmo modo, o clube alagoano também ocupa o quarto lugar da chave, em uma campanha de uma vitória e quatro derrotas no torneio.

Confrontos da 5ª rodada

Além do duelo entre mato-grossenses e alagoanas, outras nove partidas serão disputadas pela quinta rodada do Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (27), às 15h, Fluminense e Botafogo farão o Clássico Vovô no Estádio das Laranjeiras. Simultaneamente, também no Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Cefama-MA. Ainda na quarta, o Internacional recebe o Avaí/Kindermann no Sesc Campestre, em Porto Alegre.