Brasileiros avançam da fase de grupos do WTT Youth de Metz

Fase de grupos

Na fase de grupos do WTT Youth Contender de SPA sub-19, Hamilton Yamane foi o primeiro brasileiro do dia, ele foi derrotado pelo belga Tom Closset por de 3 a 0 (3/11, 9/11 e 7/11) conseguiu ganhar do espanhol Miguel Zaballos por 3 a 1 (16/14, 14/16, 11/8 e 11/8). O outro mesa tenista do Brasil a disputar nesta tarde foi o Kim Iwasaki, que ganhou o primeiro jogo do Matthias Scheurwater da Holanda por 3 x 1 (10/12, 11/4, 11/8 e 11/9). Mas no segundo jogo, perdeu de 1 x 3 (11/4, 7/11, 2/11 e 6/11) para o japonês Tomoki Omoda. Ambos os brasileiros avançaram para a fase eliminatória.