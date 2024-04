Bia Haddad supera frio e Navarro para chegar às oitavas em Madri

Em uma situação climática incomum para a região e época do ano, Bia Haddad Maia superou mais um desafio. A brasileira garantiu sua vaga entre as 16 tenistas que permanecem no WTA 1000 de Madri ao vencer a norte-americana Emma Navarro. Com um duplo 6/4, a tenista nacional superou os 13ºC da capital espanhola e a cabeça-de-chave 19 do torneio. Agora, terá a grega Maria Sakkari, número 6 do mundo, para buscar uma vaga nas quartas.

Chamou a atenção, no começo da partida, o fato de Bia estar em quadra com uma calça térmica por baixo de seu vestido. Mal terminou o embate de 1h52min e a brasileira já recorreu a seu agasalho e, durante um intervalo, até assoou o nariz. Pelo jeito, a condição climática foi mais um empecilho que a tenista superou neste sábado (27).

Bia teve um começo promissor, quebrando o saque de Navarro logo no terceiro game da primeira parcial. Contudo, o primeiro set foi de oscilações para os dois lados, tanto que Bia vencia de 2/1, sofreu uma virada e buscou um novo empate em 3/3. Depois, a brasileira ainda conseguiu mais uma quebra para levar a vitória na parcial.