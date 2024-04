João Fonseca equilibra 2º set, mas perde para Cameron Norrie

Depois de vencer sua primeira partida da carreira em torneios ATP Masters 1000 na quinta-feira (25), João Fonseca foi eliminado neste sábado (27). O jovem brasileiro, de 17 anos, foi superado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri pelo britânico Cameron Norrie, 30º do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. O tenista, natural do Rio de Janeiro, havia vencido na estreia o estadunidense Alex Michelsen, 70º do ranking.

Erros e reação

A partida começou apenas com os três primeiros games equilibrados. Foi quando João Fonseca cometeu um erro de direita e teve seu saque quebrado pela primeira vez: 3/1. Norrie, 29º cabeça de chave do torneio, continuou eficiente e confirmando seu serviço. No sexto game, o brasileiro mandou mais uma bola para fora e a vantagem do britânico foi ampliada: 5/1. João Fonseca tentou acelerar demais o jogo e ser agressivo, mas errou bem mais, perdendo por 6/1 com oito erros contra apenas um do rival.

Apesar da derrota de impacto no primeiro set, João Fonseca começou a segunda parcial com confiança e mostrou isso logo no primeiro game, quando deu uma linda curtinha de direita. E, com erro de devolução de Norrie, abriu 1/0. O duelo permaneceu parelho porque o brasileiro subiu de produção em todos os aspectos, principalmente aumentando o número de bolas vencedoras. Desta forma, ele forçou mais erros do britânico e igualou o confronto.