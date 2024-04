Fortaleza será adversário do Flamengo nas quartas do NBB

Depois de vencer o primeiro jogo por 73 a 70 no Vale do Paraíba, o Fortaleza encerrou a série diante do São José com uma vitória com autoridade diante do São José por 90 a 66, no Centro de Formação Olímpica. A equipe cearense avançou para as quartas de final do NBB e terá pela frente o Flamengo, melhor time da fase de classificação, responsável por eliminar o Botafogo nas oitavas de final.

O único momento de equilíbrio no duelo deste sábado entre Fortaleza e São José aconteceu no primeiro quarto. Os paulistas chegaram a liderar o placar por 15 a 12, mas foi o único momento em que o time do Vale do Paraíba ficou a frente. Com uma bola de três de Cassiano, a equipe cearense empatou o jogo e, a partir daí, embalou. Por outro lado, o São José ficou sem pontuar por 5min15s e o Fortaleza disparou na frente, chegando a 24 a 15 no começo do segundo quarto. Chourio, com uma bola de três, ameaçou reequilibrar o duelo, mas os cearenses se mantiveram firmes e foram para o intervalo em vantagem por 40 a 29.