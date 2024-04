Vicente Garcia cai nas quartas na Copa Mundo de BMX Racing

Elite Feminina

Na elite feminina, Priscilla Stevaux parou na repescagem. Durante a primeira fase, a sorocabana ficou em sétima na sua série, com um tempo de 41s940, não conseguindo a vaga direta nas quartas de final. Na repescagem, Priscilla ficou em sétimo lugar na sua bateria, com um tempo de 44s007. Como apenas as duas primeiras avançavam, a brasileira acabou eliminada da competição.