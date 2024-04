Gyori sai na frente nas quartas de final da Champions

Começou, neste sábado (27), a fase quartas de final da Champions Leauge de handebol feminino, com times de atletas da seleção brasileira na disputa. No primeiro jogo das quartas, o húngaro Gyori, de Bruna de Paula, derrotou o Vipers Kristiansand, da Noruega, por 30 a 23. O resultado dá uma boa vantagem para o time da Hungria para o jogo de volta no próximo sábado.

O Gyori fez uma ótima partida já abri seis gols de vantagem logo no primeiro tempo, com a equipe vencendo por 15 a 9 no intervalo. No segundo tempo, o time da Hungria soube administrar a vantagem para evitar uma reação do Vipers. No final, O Gyori ganhou por sete gols de diferença, ficando em uma boa posição para o jogo de volta. Na próxima semana, o Vipers Kristiansand terá que ganhar por pelo menos oito gols para avançar à semifinal da Champions League.

Ana Gros foi a artilheira do Gyori na partida, anotando seis gols. Do lado do Vipers, Lysa Tchaptchet Defo foi a melhor atacante do time com cinco gols marcados. Bruna de Paula fez uma atuação discreta na partida, sendo pouco acionada. Ela fez três arremessos ao gol, mas sem conseguir marcar.