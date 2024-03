Brasil domina pódios no Pan-Americano de Caiaque Cross

O Brasil conquistou cinco medalhas no Campeonato Pan-Americano de Caiaque Cross. Neste domingo (17), todas as finais disputadas no Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro, terminaram com brasileiros no pódio. Ana Sátila se sagrou campeã no feminino com Omira e Beatriz levando prata e bronze. Entre os homens, Pepê Gonçalves levou ouro e Murillo ficou em terceiro lugar.

Domínio no feminino

Ana Sátila não teve muitos problemas para vencer sua bateria na semifinal feminina. A classificada para os Jogos Olímpicos, conseguiu boa vantagem após a primeira baliza e só administrou a diferença para garantir vaga na final. Na outra semi feminina, o Brasil contou com Omira Estacia e Beatriz Motta, que fizeram uma dobradinha de classificadas.

Dessa forma, com duas medalhas garantidas na final feminina. Ana Sátila fez uma largada espetacular e conquistou a medalha de ouro. Sua irmã, chegou em segundo e ficou com a prata. Além disso, o bronze também terminou em mãos brasileiras com Beatriz Motta. A mexicana Sofia Reinoso fechou com a quarta posição.