João Fonseca abre confronto da Davis contra francês número 15 do mundo

O confronto será disputado em piso duro na quadra coberta escolhida pela equipe francesa, no Palais des Sports, na cidade de Orléans. O duelo, definido em melhor de cinco partidas, vale vaga na segunda rodada desta fase, na briga por uma lugar na fase final, em novembro.

Fonseca é o atual número dois do Brasil, e o 99º do mundo, após suas grandes performances no qualifying e na chave principal do Aberto da Austrália. O carioca está em sua terceira convocação para a equipe brasileira e é considerado grande aposta para tentar surpreender os favoritos franceses.

O jovem carioca estreou na Davis no ano passado e disputou dois confrontos. Mesmo ainda com pouca experiência, ele somou duas vitórias e uma derrota, todos em jogos de simples. Após semanas de brilho, entre o fim do ano e o início da nova temporada, com dois títulos seguidos e 14 vitórias consecutivas, Fonseca ganhou reconhecimento nacional e mundial e se tornou uma das apostas do Brasil na competição entre nações.

Nos jogos de simples, o Brasil também será representado por Thiago Wild, número 1 do Brasil e atual 76º do mundo. De volta ao time, após não ter sido convocado na temporada passada, ele fará sua primeira partida contra Fils, 19º do mundo e "freguês" recente de Fonseca.