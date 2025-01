Entenda como funciona a janela de transferências e o período em que estará aberta

Encerra-se nos próximos dias a janela de transferências dos principais campeonatos da Europa. Mas isso não quer dizer que os clubes brasileiros não possam se reforçar com jogadores que atuam no Velho Continente. Com o fim da janela, quem fica temporariamente impossibilitado de contratar novos atletas são os times europeus. As equipes do Brasil pode trazer reforços normalmente até 28 de fevereiro.

A janela para os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano e Francês se fecha na próxima segunda-feira. A do Campeonato Português dura mais um dia, até terça-feira. No Campeonato Russo, o período para buscar reforços é um pouco maior e vai até 20 de fevereiro.

Entre os clubes asiáticos, destino frequente de grandes nomes do futebol mundial nos últimos anos, as ligas da Arábia Saudita e Catar já estão com período de transferências encerrado. Nos Emirados Árabes Unidos, é possível contratar até 11 de fevereiro. Nas Américas, a janela para o futebol mexicano fecha no próximo domingo e, para os Estados Unidos, somente em 23 de abril.