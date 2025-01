Ruben Amorim comemora vaga direta do United às oitavas da Liga Europa: 'Enorme para nós'

Recentemente, Ruben Amorim precisou pedir desculpas após definir seu Manchester United como o "pior da história." Justificou que se interpretou equivocadamente. Nesta quinta-feira, o treinador português estava aliviado por ver sua equipe fazer 2 a 0 sobre o Steaua Bucareste em clima hostil na Romênia e se garantir nas oitavas de final da Liga Europa com a terceira melhor campanha.

Depois de assumir a equipe na 21ª colocação entre 36 participantes da competição, correndo risco de ser eliminada até dos playoffs (confrontos diretos entre classificados de 9º a 24º), o técnico conseguiu levá-la de forma direta ao mata-mata, onde é uma das favoritas.

Aliviado com o resultado - o United faz campanha desastrosa no Campeonato Inglês, em 12º com apenas 29 pontos -, Amorim era só elogios ao time após a vaga. E não segurou sua felicidade com o feito.