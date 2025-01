Red Bull Bragantino busca consolidar reação no Paulistão contra conturbado Água Santa

Após conquistar a primeira vitória no Paulistão, o Red Bull Bragantino busca consolidar a reação. Neste sábado, às 16h, visita o Água Santa no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quarta rodada. O adversário ainda busca seus primeiros pontos.

Depois de perder para Corinthians, por 2 a 1, e São Bernardo, por 3 a 2, o Red Bull Bragantino se reabilitou na última rodada ao vencer o Velo Clube por 1 a 0, com direito a gol no último lance. Agora com três pontos, está em terceiro lugar do Grupo B, atrás de Guarani e Santos, ambos com quatro. A Portuguesa completa a chave com dois.

O técnico Fernando Seabra teve mais tranquilidade para recuperar os atletas após a primeira vitória. Sem muito tempo e sem suspensos, ele não deve fazer muitas alterações. Entretanto, o atacante Laquintana entrou bem no duelo, melhorou a movimentação e pode ser uma opção.