Sinner sente dores, mas bate americano e vai à final do Aberto da Austrália

Jannik Sinner confirmou o favoritismo nesta sexta-feira e garantiu presença em sua segunda final consecutiva no Aberto da Austrália. O italiano, número 1 do mundo, superou o americano Ben Shelton por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/2 e 6/2, em 2h36min. Na decisão, no domingo, ele enfrentará o alemão Alexander Zverev, que avançou após o abandono do sérvio Novak Djokovic, na outra semifinal.

Sinner busca o bicampeonato em Melbourne, depois de vencer o russo Daniil Medvedev na final do ano passado. No total, ele mira o terceiro título de Grand Slam na temporada - também venceu o US Open em 2024.

Com a vitória desta sexta, ele virou o mais jovem tenista a alcançar duas finais do Major australiano desde o americano Jim Courier em 1992 e 93. E o segundo italiano com mais decisões de Grand Slam no currículo, atrás apenas da lenda Nicola Pietrangeli, que somou quatro em sua carreira.