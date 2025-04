Cleber Xavier descarta ser auxiliar de Tite: 'Não tem como voltar atrás'

Tite quase foi para o Corinthians, porém, recuou por questões de saúde mental. Além dele, o Santos trouxe outros membros da comissão de Tite: Matheus Bachi, filho e auxiliar, e o preparador físico Fabio Mahseredjian.

Minha decisão é seguir carreira solo. Tite iria ao Corinthians e eu não iria com ele. As reuniões que teve antes do Corinthians não tiveram minha participação, nem conversamos sobre isso. Sou profissional de 24 anos de parceria com ele, poderia ter tomado a decisão antes. Mas pela relação, espaço e confiança. Qualidade dos trabalhos. Continuei fazendo a função por me sentir bem. Mas a partir do momento que tomo a decisão, não tem como voltar atrás (...) É uma decisão minha, começo num grande clube, cheguei para ficar. Espero renovar meu contrato. Espero ficar a maior parte do tempo no clube. É uma ideia de permanência grande e espero que isso aconteça, mas como treinador Cleber Xavier, na apresentação