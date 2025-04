CEO do Santos explica contratação de Cleber Xavier e garante: "Não é arriscado, é a decisão certa"

Pedro Martins entende que o Santos fez a escolha certa para tentar se reerguer na temporada. O Peixe estava sem treinador desde o dia 14 de abril, quando Pedro Caixinha foi demitido.

"Entendendo esse papo do voo solo, não era uma decisão arriscada. Muito pelo contrário. Era a decisão certa para o Santos. Conecta um clube em processo de reconstrução, que precisava desse conhecimento, experiência, profissional com muitos títulos e fome de assumir um desafio desse tamanho. Para o Santos retomar o papel de protagonista. No fim do dia, a decisão foi óbvia e nos deu um conforto. Conseguimos trazer o profissional certo", finalizou.

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite. O contrato é válido até o fim de 2025.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).