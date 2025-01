Prefeitura de São Paulo concede alvará provisório para Pacaembu sediar final da Copinha

Com a autorização emitida nesta semana, o estádio administrado pela concessionária Allegra está liberado apenas para a final da Copinha. Por isso, não há garantia de que outras partidas ocorram no local nas próximas semanas.

Sem o Canindé, fechado para reformas, a Portuguesa anunciou que mandará seus jogos no Pacaembu, e a primeira partida está marcada para dia 29 de janeiro, contra o São Paulo, que tem outro compromisso na arena, três dias depois. No dia 1º de fevereiro, o time tricolor enfrenta o Santos em clássico também marcado para o Pacaembu, com mando da equipe do litoral paulista.

Questionada pela reportagem se há expectativa de que o alvará definitivo seja concedido até dia 29, a Allegra informou que trabalha com a possibilidade, mas que também considera solicitar alvarás provisórios para as próximas partidas no estádio.

A concessionária também ressaltou que a atual autorização não libera a abertura para o público dos espaços esportivos do clube (piscina, ginásio, quadras de tênis), que ainda "dependerão do avanço de trâmites burocráticos com a Prefeitura, que serão iniciados depois que for concedido o termo de aceite das obras".

Fechado para reforma desde 2021, após o fim do processo de concessão para o setor privado - vencido pela Allegra -, o Pacaembu teve sua entrega adiada mais de uma vez. No ano passado, em janeiro, a final da Copinha tinha previsão de ser realizada no estádio, mas a liberação não foi obtida.

Um pouco mais tarde, no mês de abril, houve expectativa da reabertura do espaço com um show do cantor Roberto Carlos, cancelado em cima da hora por falta de alvará. Em dezembro, a arena recebeu a final da Taça das Favelas, cuja disputa foi interrompida porque parte do gramado ficou alagado, em consequência das fortes chuvas que atingiam a cidade de São Paulo.