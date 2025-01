Alberto Valentim prevê crescimento da Ponte Preta nas próximas rodadas do Paulistão

Com isso, três nomes conhecidos do torcedor perderam espaço. Remanescentes do ano passado, Sérgio Raphael, Mateus Silva e Edson ainda não foram relacionados neste início de Paulistão e têm futuros indefinidos no clube. Edson está no radar de alguns clubes de menor expressão, mas as negociações por empréstimo não avançaram. Os demais seguem à disposição, mas também podem ser negociados.

Para a terceira rodada, o time deve sofrer apenas uma mudança. O volante Dudu deve voltar ao time depois de cumprir suspensão automática por sua expulsão na primeira rodada diante do Novorizontino. Com isso, Maguinho voltaria à lateral direita e Pacheco ficaria no banco de reservas.