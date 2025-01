Alcaraz e Djokovic avançam e se enfrentam nas quartas de final no Aberto da Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic irão se enfrentar por uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália. O aguardado duelo foi confirmado com as vitórias do terceiro (Alcaraz) e do sétimo do mundo nas oitavas de final do primeiro Grand Slam da temporada.

Maior vencedor do Aberto da Austrália, com 10 títulos, Djokovic venceu o checo Jiri Lehecka, 29º do mundo, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4) em 2h39min e igualou o recorde de Roger Federer de 15 quartas de final no torneio em Melbourne. Novamente contra um grande sacador, Djokovic teve exibição sólida.

Assim como já havia feito na terceira rodada contra o checo Tomas Machac (25º), Djokovic dominou a partida na linha de base e foi melhor principalmente em momentos-chave do confronto. O sérvio cometeu apenas 21 erros não forçados contra 44 do adversário.