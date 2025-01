Portuguesa cede empate para o Novorizontino e frustra despedida do Canindé

O "até breve" da Portuguesa com o Canindé foi um grande balde de água fria no torcedor, que queria a vitória para marcar a despedida da sua casa. No último jogo antes da reforma de modernização, o time lusitano chegou a ir para o intervalo com 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate por 2 a 2 na segunda etapa para o Novorizontino, neste sábado, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Foi o primeiro ponto de ambos os times no Estadual. Na estreia a Portuguesa perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, e agora ocupa o terceiro lugar do Grupo B. Já o Novorizontino foi superado pela Ponte Preta na primeira rodada, por 1 a 0, e ocupa a segunda colocação do Grupo C.