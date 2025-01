Internacional perde para o México no Beira-Rio em amistoso preparatório

Pouco usual nos dias atuais do futebol brasileiro, o Internacional realizou nesta quinta-feira um amistoso contra a seleção do México, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Foi o primeiro teste da equipe de Roger Machado na temporada de 2025, que acabou sendo superada por 2 a 0, e usou o evento festivo para rodar o time para dar ritmo de jogo para os atletas. Foi a primeira vez que Inter e México se enfrentaram na história.

O resultado pouco importou para o torcedor, que compareceu em bom público no estádio, com pouco mais de 43 mil pessoas. Os torcedores puderam ver algumas caras novas na equipe e jovens da base. Do outro lado, a seleção mexicana se prepara para a Copa do Mundo de 2026, onde será país sede juntamente com Estados Unidos e Canadá.

A partida amistosa também marcou o lançamento da nova camisa do Internacional para a temporada de 2025. Inspirada no ano de 1975, ano do título Brasileiro, a camisa tradicional vermelha ganhou detalhes da época, como a "gola v" e o antigo emblema usado na época.