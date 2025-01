Aston Martin pode desembolsar R$ 7,4 bilhões para ter Verstappen na Fórmula 1

Em 2026, haverá mudanças grandes na Fórmula 1 com a introdução de um novo regulamento de motores, com a simplificação das unidades de potência e implementação de um combustível renovável. A Red Bull deixará de ter os motores Honda e terá parceria com a Ford. Os japoneses serão os fornecedores oficiais da Aston Martin. Outro ponto que pode favorecer os interessados em Verstappen, que deve aguardar o desenvolvimento do carro para avaliar uma eventual mudança de ares.

Segundo o jornal britânico, o holandês fatura anualmente cerca de R$ 370 milhões e entende-se que a oferta de um contrato quatro vezes maior convenceria Verstappen.

Atualmente, a Aston Martin conta com Fernando Alonso e Lance Stroll como pilotos, mas o espanhol já tem 43 anos - idade considerada avançada para a F-1 - enquanto o canadense é filho do dono da escuderia, Lawrence Stroll, mas não é bem conceituado diante das novas ambições da equipe. O brasileiro Felipe Drugovich é o piloto reserva.

Os treinos de pré-temporada da Fórmula 1 estão programados para acontecer no Bahrein, entre os dias 26 e 28 de fevereiro. O campeonato começa no fim de semana dos dias 14 e 16 de março, em Melbourne, na Austrália.