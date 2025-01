Ponte Preta acerta com zagueiro chileno e fecha elenco para o Campeonato Paulista

O defensor chegou a chamar atenção do Bastia, da França, anteriormente, mas não houve acordo e por isso, permaneceu no Temuco até o fim de seu contrato, que se encerrou em dezembro de 2024. Portanto, chega sem custos na Ponte Preta e em definitivo, com contrato válido por uma temporada.

Além do chileno, a Ponte Preta contratou outros 17 jogadores neste começo de ano: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Saimon, os volantes Lucas Cândido, Jhonny Lucas, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Dudu, os laterais Danilo Barcelos, Maguinho, Pacheco e Artur, os meias Serginho e Pedro Vilhena e os atacantes Victor Andrade, Bruno Lopes, Danrlei e Jean Dias.

O time campineiro estreia no Paulistão diante do Novorizontino na próxima quarta-feira (15), às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time campineiro está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.