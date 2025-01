Atual campeão, Corinthians perde do Santo André e encara o Falcon no mata-mata da Copinha

Mais cedo, o Vasco avançou mesmo sem vencer na primeira fase. Nesta sexta, ficou no 1 a 1 com o Nacional, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e terminou na segunda colocação do Grupo 32 com três pontos. Na segunda fase, irá encarar Juventus ou Ceará, que se enfrentam neste sábado na luta pela classificação. O rival, por sua vez, está eliminado.

Na mesma chave, o XV de Piracicaba avançou na primeira colocação com sete pontos, ao vencer o Canaã-PA, por 2 a 1. O Internacional-RS, por sua vez, que já entrou em campo eliminado no Grupo 29, não saiu do zero com o Flamengo de Guarulhos.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

8h45

América-SP 2 x 2 Barra-SC

11h