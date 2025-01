Santos é superado pela Ferroviária e Fluminense derrota Linense na Copa São Paulo

Santos e Ferroviária se enfrentaram na noite desta quinta-feira, em partida válida pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos da Vila Belmiro, que ostentavam 100% de aproveitamento acabaram sendo derrotados no duelo por 2 a 1. O jogo, que movimentou o Grupo 7 da competição nacional de categorias de base, foi realizado no Estádio Municipal Adhemar Pereira de Barros, a Arena Fonte Luminosa.

No jogo. Diego Silva e Thiagão garantiram o resultado positivo para a equipe de Araraquara, enquanto Gabriel diminuiu a desvantagem. O resultado foi importante para garantir a classificação do time da casa para a segunda fase da competição.

No outro jogo da rodada, o Tirol-CE venceu o Jaciobá-AL pelo placar de 2 a 0 e mesmo chegando aos quatro pontos, foi eliminado da competição, já que a Ferroviária, que começou a rodada com quatro e terminou na liderança com sete, defendia um saldo de oito gols, contra -1 do Tirol-CE. Em segundo, o Santos manteve os seis pontos, enquanto o Jaciobá-AL se despediu da competição sem pontuar e na última posição.