Palmeiras goleia Santa Cruz-AC e Copinha já tem 14 times classificados à segunda fase

O Palmeiras entrou em campo indicando que poderia definir a partida quando quisesse. O time alviverde jogou leve e não teve pressa para definir o resultado, tanto que o placar foi inaugurado aos 15 minutos. Allan recebeu na esquerda, invadiu a área e cruzou para Riquelme Fillipi, de cabeça, fazer 1 a 0.

O mesmo Riquelme Fillipi, aos 37, ampliou após cruzamento perfeito de Gilberto. Antes do fim do primeiro tempo, Figueiredo arriscou de longa distância e marcou um bonito gol na Arena Barueri, fazendo com que o Palmeiras fosse para o intervalo com uma vantagem por 3 a 0.

No segundo tempo, o Palmeiras apertou ainda mais e fez o quarto aos quatro minutos. Figueiredo deu um belo cruzamento para Arthur, que chegou batendo de primeira e mandou para o gol.

O Palmeiras ainda conseguiu fazer o quinto aos 39. Após cruzamento da direita, Agner deu números finais ao embate, que teve um lado negativo para o clube, com a lesão do atacante Luigi.

Mais dois jogos foram realizados na noite desta segunda-feira. O Oeste passou fácil pelo Náutico-RR ao vencer por 6 a 0. Já o Athletico-PR derrotou o Mazagão-AP por 2 a 0 e carimbou sua vaga na próxima fase.

Confira os jogos desta segunda-feira: