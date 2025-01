Milan conta com americano Pulisic para a semifinal da Supercopa da Itália diante da Juventus

Christian Pulisic parece estar preparado novamente após lesões na panturrilha e tornozelo e pode retornar para o time do Milan contra a Juventus na semifinal da Supercopa da Itália nesta sexta-feira.

O jogador da seleção dos Estados Unidos está fora do time italiano desde que rompeu um músculo na panturrilha direita há quase um mês. Na sequência teve um pequeno problema no tornozelo.

Pulisic tem sido um dos principais jogadores do Milan nesta temporada, com cinco gols e quatro assistências no Campeonato Italiano. Ele também marcou três gols na Liga dos Campeões.